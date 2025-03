US-Veteranenministerium will offenbar rund 80.000 Stellen streichen

Der Stabschef des Veteranenministeriums, Christopher Syrek, schickte demnach am Dienstag (Ortszeit) ein Memo an die leitenden Beamten der Behörde, in dem er ihnen das Einsparungsziel mitteilte. Das Memo wies die Behörde an, die für die Verwaltung der Leistungen für US-Kriegsveteranen zuständig ist, mit dem Department of Government Efficiency (DOGE) des Tech-Milliardärs Elon Musk zusammenzuarbeiten, um die Kürzungen vorzunehmen.