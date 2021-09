USA rüsten Ukraine weiter gegen Russland auf

Von Sarah Emminger

Nach einem Treffen im Weißen Haus kündigten Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch ein zusätzliches "Sicherheits-Hilfspaket" in der Höhe von 60 Millionen Dollar an. Darin enthalten seien zusätzliche Panzerabwehrraketen und andere Rüstungsgüter, "damit sich die Ukraine wirksamer gegen russische Agression verteidigen kann". Die US-Unterstützung für die ukrainischen Sicherheitskräfte beläuft sich nach Angaben der USA seit 2014 auf 2,5 Milliarden Dollar.

Im letzten US-Wahlkampf spielte Selenskyj unfreiwillig eine Rolle in der "Ukraine-Affäre". Bidens Vorgänger Donald Trump soll den ukrainischen Präsidenten gebeten haben, Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter einzuleiten und sich damit in den Wahlkampf einzumischen. Als Druckmittel gegen Selenskyj hielt Trump jene Militärhilfen zurück, die Joe Biden jetzt ausbaute. Beide Seiten wollen das jetzt hinter sich lassen und bemühen sich um eine gute diplomatische Beziehung.