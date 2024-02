USA verkauft F-16-Kampfjets an die Türkei

Der Verkauf von F-16-Kampfjets durch die USA an die Türkei ist unter Dach und Fach. "Die Entscheidung des Kongresses, den Kauf von 40 F-16-Flugzeugen und 79 Modernisierungskits durch die Türkei zu bewilligen, ist ein großer Schritt nach vorn", zitierte die US-Botschaft in Ankara am Sonntag im Onlinedienst X Botschafter Jeff Flake.