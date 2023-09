Würde sich Trump selbst begnadigen? Nein - denn er hat "nichts falsch gemacht"

Gleich vier Verfahren laufen derzeit gegen Donald Trump. Ob er sich, für den Fall, dass er im Herbst 2024 als US-Präsident wiedergewählt wird, selbst begnadigen würde? Die Antwort darauf ist - relativ - eindeutig: "Oh, ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich. Was - was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht", sagte Trump in einem am Wochenende ausgestrahlten Interview des Senders NBC News.

Der Republikaner betonte, dass er sich kurz vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus im Jänner 2021 nicht präventiv selbst begnadigt habe, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Trump habe damals seinen Beratern gesagt: "Das Letzte, was ich je tun würde, ist, mich selbst zu begnadigen."

