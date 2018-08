USA: Trump belastet sich selbst

Unter den Anwälten Donald Trumps ist die größte Sorge in der Russland-Affäre seit langem die: Dass sich der Präsident vor lauter Wut auf Sonder-Ermittler Robert Mueller öffentlich einmal um Kopf und Kragen redet. Genau das könnte Trump jetzt unterlaufen sein. Via Twitter lieferte er – offenbar unfreiwillig – das Eingeständnis, die Öffentlichkeit über Monate bewusst in die Irre geführt zu haben.

Dabei geht es um ein ominöses Treffen am 9. Juli 2016 in Trumps Hochhaus in New York. Auf Vermittlung des britischen PR-Beraters Rob Goldstone hatten sich Trumps Sohn Donald Trump Jr., Schwiegersohn Jared Kushner und der just wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor Gericht stehende Ex-Wahlkampf-Manager Paul Manafort mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja getroffen. Inzwischen verbriefter Anlass: Die Kreml-Vertraute bot inkriminierendes Material über Trumps Widersacherin im Wahlkampf an: Hillary Clinton.