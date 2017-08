Ausgerechnet auf Fox News – Donald Trumps dezidiertem Lieblingssender - hat sich US-Außenminister Rex Tillerson kritisch über seinen Chef geäußert. In einem Interview am Sonntag vermied es Tillerson wiederholt die Reaktion des Präsidenten auf die tödlichen Auseinandersetzungen in Charlottesville zu verteidigen.

Bei dem rechtsextremen Aufmarsch war eine Gegendemonstrantin getötet worden, nachdem ein Auto eines mutmaßlichen Neonazis in die Menge gerast war. Trump hatte zunächst von Gewalt auf "vielen Seiten" gesprochen.

Nach weltweiter Kritik verurteilte Trump die Gewalt rechtsextremer Gruppen zwei Tage später dann doch als "abstoßend", machte einen danach aber wieder eine Kehrtwende und stellte das Verhalten der Rechtsextremisten und der Gegendemonstranten auf eine Stufe. Auch unter den Rechtsextremisten seien "sehr gute Leute" gewesen, sagte er demnach. Von rassistischen Gruppen wie dem Ku Klux Klan wurde der Präsident für sein Verhalten gefeiert.

Tillerson: "Der Präsident spricht für sich selbst."

Das Interview drehte sich vor allem um den Konflikt mit Nordkorea und Trumps neue Afghanistan-Strategie. Hier sah man Tillerson noch auf Kurs mit Trump. Das änderte sich in der letzten Minute auf Sendung. Der Moderator sprach die Kritik des UNO-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung an.

Der UNO-Ausschuss hatte vor einer Zunahme des Rassismus in den USA gewarnt und eine "frühe Warnung" ausgesprochen. Außerdem hatte er die US-Regierung in Washington sowie führende US-Politiker aufgefordert, rassistische Hassbotschaften "unmissverständlich und bedingungslos" zu verurteilen.

Tillerson behauptete, dass niemand an den "Werten" der US-Bevölkerung und dem Einsatz der US-Regierung oder deren Behörden, diese zu verteidigen, zweifle. Auf die Nachfrage, ob das auch auf die Werte des US-Präsidenten zutreffe, sagte der Außenminister: "Der Präsident spricht für sich selbst."

Der Moderator fragte daraufhin: "Distanzieren Sie sich davon?", Tillerson antwortete: "Ich habe meine eigenen Kommentare über unsere Werte abgegeben."