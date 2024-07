Demokratischer US-Senator Menendez in Korruptionsprozess schuldig gesprochen

Vier Monate vor der US-Wahl ist der demokratische Senator Robert "Bob" Menendez in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen worden. Der Parteifreund von Präsident Joe Biden soll sich gegen Schmiergeld für Ägypten und Katar eingesetzt haben, befand ein Gericht in New York am Dienstagnachmittag (Ortszeit). Menendez ist einer von zwei Senatoren des Staates New Jersey. Der 70-Jährige hat sich Rückzugsaufforderungen bisher widersetzt.