„Setzen amerikanische Werte herab“: US-Regierung wirft Museum Verfehlungen vor

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Auf ihrem Feldzug gegen führende Kulturinstitutionen des Landes hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump dem National Museum of American History ideologischen Aktivismus vorgeworfen. Das Museum vermittle einseitig die amerikanische Gründungsgeschichte, heißt es in einem neuen Bericht des Weißen Hauses. Die Museumsleitung nutze die Ausstellungen nicht mehr, um das gemeinsame nationale Erbe zu lehren und zu feiern, sondern als „politisches Instrument“. US-Regierung: „Unangemessene Ideologie“ Es werde gespalten und entmutigt, so die Vorwürfe. Der Bericht ist das Resultat eines Dekrets von Trump, das er im März 2025 unterzeichnet hatte. Die übergeordnete Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian Institution wird nun dazu aufgefordert, die „unangemessene Ideologie“ aus den Einrichtungen zu entfernen. Ausgaben für Ausstellungen und Programme könnten ferner zurückgehalten werden, „die gemeinsame amerikanische Werte herabsetzen, Amerikaner aufgrund ihrer Herkunft spalten oder Programme oder Ideologien fördern, die mit Bundesrecht und -politik unvereinbar sind“.

Als Beispiel für die angeblichen Verfehlungen der Museumsleitung wird etwa eine einseitige Darstellung historischer Figuren wie George Washington oder Thomas Jefferson im Kontext von Sklaverei und Unterdrückung aufgeführt. Unter anderem kritisiert das Weiße Haus Transgender-Themen für Kinder, zu positive Darstellung irregulärer Migration und eine befürwortende Haltung zu Abtreibung. Das Museum vermittle Besuchern ein Bild der USA, das vor allem von Unterdrückung, Rassismus und Ungerechtigkeit geprägt sei, heißt es. Smithsonian-Sprecher zurückhaltend Die Smithsonian Institution gab sich auf Anfrage bedeckt. „Seit mehr als 180 Jahren dient das Smithsonian der amerikanischen Öffentlichkeit mit unparteiischer und unabhängiger Forschung, und wir werden diesem Anspruch auch weiterhin gerecht werden“, teilte ein Sprecher der Organisation mit.