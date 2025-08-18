Warum US-Museen unter Trump die Geschichte umschreiben müssen

Von Franziska Trautmann US-Präsident Donald Trump möchte in seiner zweiten Amtszeit nicht nur Geschichte schreiben, sondern sie jetzt auch umschreiben. „Spaltende und parteiische Narrative“ sollen beseitigt und das Vertrauen in gemeinsame kulturelle Institutionen wiederhergestellt werden. Unter diesem Vorwand hat das Smithsonian Institute, eine US-amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung mit Sitz in Washington D.C, einen Brief der US-Regierung erhalten. Die von Smithsonian betriebenen 21 Museen, darunter mehrere weltberühmte, werden ab jetzt auf von Trump und Co. unerwünschte Darstellungen der amerikanischen Geschichte kontrolliert werden. Alles in Vorbereitung auf den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung nächstes Jahr.

Neue Richtlinien für Ausstellungen In dem Brief wird zuerst in einem Satz für eine Führung durch das National Museum of American History und das National Museum of African American History and Culture gedankt - danach aber kommt eine Liste an Forderungen. Ausstellungstexte, Wanddidaktik, Websites, Bildungsmaterialien sowie digitale und soziale Medieninhalten sollen ab jetzt überprüft werden. Damit möchte die Regierung kontrollieren, ob Ton und historischer Rahmen mit "amerikanischen Werten" übereinstimmen. Außerdem soll die Nutzung vorhandener Materialien und Sammlungen bewertet werden, damit amerikanische Errungenschaften und Fortschritte bestmöglich hervorgehoben werden.

Aber am wichtigsten scheint für die US-Regierung der Ausstellungsplan zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung zu sein. Darauf soll „besonderes Augenmerk“ gelegt werden. So besonders, dass es in dem ganzen Brief gleich sieben Mal erwähnt wird. In der ersten Phase sollen acht Museen überprüft werden, darunter das National Museum of American History, das National Museum of African American History and Culture sowie das National Museum of the American Indian. Legitimiert durch neues Dekret Das Schreiben ist von Lindsey Halligan, Sonderassistentin des Präsidenten und stellvertretende Stabschefin, Vince Haley, Assistent des Präsidenten und Direktor des Rates für Innenpolitik und Russell Vought, Assistent des Präsidenten und Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushalt, unterschrieben. Um das ganze Vorhaben zu legitimieren, beruft sich das dreiköpfige Team auf das im Frühling von Trump erlassene Dekret 14258 mit dem Titel „Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte wiederherstellen“. Darin heißt es: „Das unvergleichliche Erbe unserer Nation, das Freiheit, Rechte des Einzelnen und das Glück der Menschen vorantreibt, wurde als rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch oder anderweitig unrettbar mit Makeln behaftet dargestellt.“