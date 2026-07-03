„Nichts falsch“: Trump verteidigt Millionen-Geschäfte seiner Familie

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US-Präsident Donald Trump hat die millionenschweren Geschäftstätigkeiten seiner Familie verteidigt und erneut Interessenskonflikte mit seinem Regierungsamt abgestritten. An seinen Krypto-Geschäften etwa sei nichts verboten, sagte Trump im Gespräch mit dem CNBC-Moderator Joe Kernen im Oval Office im Weißen Haus. Seine kürzlich veröffentliche Einkommenserklärung zeigt, dass Trump im Vorjahr allein bei Krypto-Deals über eine Milliarde Dollar eingenommen hatte.

Die Einnahmen erfolgten durch die Beteiligung an einem Unternehmen im Besitz der Trump-Familie. Zugleich hat seine Regierung seit seinem erneuten Amtsantritt den Handel mit Digitalwährungen erheblich vorangetrieben. Seine Kinder regeln die Finanzangelegenheiten Er habe keine Kenntnis über seine eigenen Investitionen, sagte Trump CNBC. Seine Kinder, vor allem Sohn Eric, regelten seine Finanzangelegenheiten, und er rede nicht mit ihm darüber. Aber: „Es ist nichts Illegales daran, da ist nichts falsch damit. Ich könnte davon wissen.“