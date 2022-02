USA reagieren vorerst abwartend und vorsichtig

Die erste Reaktion kam wie zu erwarten über Twitter und sie war sehr vorsichtig dosiert. US-Präsident Joe Biden kündigte lediglich Maßnahmen gegen die von Russland nun anerkannten Separatistengebiete in der Ostukraine an. Auch alle wirtschaftlichen Beziehungen mit diesen Gebieten sind strikt untersagt. Ein Formalakt, wie Beobachter in Washington urteilen. Offensichtlich behalten die USA fürs erste das ganze Paket scharfer Sanktionen gegen Russland in der Hinterhand, um es dann nach Absprache mit den Europäern zu aktivieren-

Verurteilung in der UNO

Etwas härter die Reaktion vor der UNO. Auf einer nächtlichen Dringlichkeitssitzung des

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bezeichnet die US-Gesandte Linda Thomas-Greenfield die Behauptung von Kreml-Chef Wladimir Putin, es würde sich um bei den entsendeten russischen Truppen in der Ost-Ukraine um Friedenstruppen

handeln, als „Unsinn“. Putins Anerkennung der Separatistengebiete sei ein Versuch, einen Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine zu schaffen. Sein Schritt habe „das

Minsker Abkommen in Stücke gerissen“.03.18 Uhr - Das Botschaftspersonal der Vereinigten Staaten in der Ukraine wird nach Angaben von US-Außenminister Antony

Blinken aus Sicherheitsgründen für zunächst eine Nacht von Lwiw

nach Polen verlegt.