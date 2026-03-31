Insider-Handel vor Iran-Krieg? Hegseth wegen Aktiengeschäften unter Druck

Der Vorwurf, er würde seine Präsidentschaft auch dazu nutzen, sich selbst, seine Familienmitglieder und Freunde zu bereichern, umgibt Donald Trump spätestens seit Beginn seiner zweiten Amtszeit.

Seit Dienstag kursieren konkrete Vorwürfe gegen einen seiner engsten Vertrauten: Ausgerechnet Kriegsminister Pete Hegseth soll unmittelbar vor Beginn der US-Angriffe im Iran versucht haben, über einen Mittelsmann eine Millionensumme in Rüstungsfonds zu investieren. Das berichten die Financial Times (FT) unter Berufung auf Mitarbeiter des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock.

Demnach habe ein Börsenmakler der US-Bank Morgan Stanley im Auftrag Hegseths versucht, Mitte Februar um 2,4 Millionen Dollar Anteile an einem von Blackrock verwalteten Aktienfonds (ETF) zu kaufen: Der sogenannte Defense Industrials Active ETF (IDEF) hält Aktien etlicher großer US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Palantir. Im vergangenen Jahr wuchs ihr Börsenwert um 28 Prozent.

Hegseth könnte sich aus mehreren Gründen strafbar gemacht haben

Weil sich der Kurs eines ETF immer am Wert der im Portfolio enthaltenen Firmenanteile orientiert, ist Insiderhandel ebenso strafbar wie bei klassischen Aktiengeschäften. Hegseths Investition wäre also gleich aus mehreren Gründen illegal gewesen: Zum einen ist das US-Verteidigungsministerium der größte Kunde der meisten im IDEF enthaltenen Rüstungskonzerne.

Vor allem aber wusste er als zuständiger Minister bestens über den geplanten Krieg gegen den Iran und den genauen Angriffszeitpunkt Bescheid. Aus diesem Grund ist es Regierungsmitgliedern grundsätzlich nur eingeschränkt gestattet, an der Börse zu handeln.