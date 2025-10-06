Der Befund ist eindeutig und entlarvend, doch für Insider kommt er nicht überraschend: "Keine Familie hat das Amt des US-Präsidenten so sehr benutzt, um Geld zu machen."

Das schreibt das amerikanische Magazin Forbes über den aktuellen Staatschef und dessen Clan nach einem Kassasturz. Die Bilanz: Die Trumps sind jetzt zehn Milliarden Dollar schwer (rund 8,5 Milliarden Euro) – damit sei die Geldmenge doppelt so hoch wie vor der Wahl im November 2024. In Folge – die Vermögen der umtriebigen Mitglieder der Familie laut Forbes: Donald Trump: 7,3 Milliarden Dollar

Der 79-jährige Patriarch und US-Präsident wurde im vergangenen Jahr gleich um drei Milliarden Dollar reicher, ein Zuwachs von satten 70 Prozent. Zwei Milliarden, so das Magazin, hätten allein das Krypto-Unternehmen "World Liberty Financial" und der hochspekulative Memecoin, eine eigene Kryptowährung namens $TRUMP gebracht. Die Financial Times errechnete, dass der Token-Verkauf dieser Währung innerhalb von nur drei Wochen 314 Millionen Dollar eingebracht habe.

Doch auch aus Merchandising-Erlösen und Einnahmen aus dem internationalen Lizenzgeschäft sollen in einem Jahr bis zu 400 Millionen Dollar in Donald Trumps Kassa geflossen sein. Da macht, wie der gelernte Österreicher weiß, auch Kleinvieh Mist: Lizenzen für verkaufte Trump-Uhren fetteten das präsidiale Portemonnaie laut dem New Yorker um 2,8 Millionen Dollar auf, Trump-Gitarren sorgten für 1,1 Millionen Dollar. In den Trump-Stores seien zudem die roten "Gulf of America"-Baseballkappen zu je fünfzig Dollar ebenso gut gegangen wie Trump-Bierkühler (18 Dollar) oder Trump-Flip-Flops (40 Dollar). Sohn Eric Trump: 750 Millionen Dollar

Das Vermögen des Präsidentensprosses ist laut Forbes im ersten Amtsjahr des Herrn Papa regelrecht explodiert: von 40 Millionen Dollar auf 750 Millionen Dollar. Zeitweilig sei der 41-Jährige sogar Dollar-Milliardär gewesen. Der Hauptgrund: Sein Engagement im Bereich der Kryptowährungen, die durch die Liberalisierungspolitik von Donald Trump einen wahren Boost erlebten und erleben. Und so konnte Eric Trump mit seiner Kryptofarm "American Bitcoin" jede Menge Geld scheffeln. Sohn Donald Trump jr.: 500 Millionen Dollar

Wie sein Bruder Eric machte auch der gleichnamige Sohn des Präsidenten im Krypto-Business den großen "Schnitt“: 50 Millionen Dollar Guthaben standen laut Forbes im Vorjahr in seinen Büchern – jetzt soll es das Zehnfache sein. Mehrere Vorstandsposten, etwa beim Waffenhändler GrabAGun, bringen dem 47-Jährigen zusätzliche Einnahmen. Tochter Ivanka Trump und Ehemann bzw. Schwiegersohn Jared Kushner: 1,1 Milliarden Dollar

Schon während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident (2017-2021) nominierte Donald Trump den Mann seiner Tochter Ivanka zu seinem Beauftragten für den Nahen und Mittleren Osten. In dieser Funktion knüpfte Jared Kushner enge Kontakte in die Region – die sich auszahlten. So konnte der heute 44-Jährige laut dem New Yorker den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman 2021 davon überzeugen, zwei Milliarden Dollar in die von ihm gegründete Investmentfirma "Affinity Partners“ zu pumpen. Bedenken bezüglich einer erkauften politischen Einflussnahme wurden weggewischt.

Und im Jahr 2024, als Donald Trump kurz davor stand, das Präsidentenamt wieder anzutreten, habe Kushner weitere 1,5 Milliarden Dollar von Katar und den Emiraten eingesammelt, wodurch das verwaltete Vermögen der Company auf 4,8 Milliarden Dollar angestiegen sei. Das Unternehmen soll heute mindestens 215 Millionen Dollar wert sein.

Dazu nennt das Ehepaar Kushner/Trump einen 20-Prozent-Anteil an einer Immobilienfirma im Wert von 560 Millionen Dollar sein eigen. Und der Wert des Anwesens der beiden in Miami soll sich nach Angaben von Forbes in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als 100 Millionen Dollar verdreifacht haben. Sohn Barron Trump: 150 Millionen Dollar

Der jüngste Spross von Präsident Donald Trump ist zwar erst 19 Jahre alt, aber längst Millionär. Laut Forbes ist der 2,06-Meter-Hüne 150 Millionen Dollar schwer – auch dank des Krypto-Business'. Angeblich sitzt der Teenager auf weiteren Tokens im Wert von 2,3 Milliarden Dollar, die aber noch nicht für den Verkauf freigeben sind. Das würde ihn rund 120 Mal so vermögend machen wie seine Mutter Melania Trump, die es bloß auf 20 Millionen Dollar bringt. Enkelin Kai Madison Trump

