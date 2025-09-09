Explosionen in Katar: Israel greift Hamas-Spitze in Doha an

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Ziele seien unter anderem der Hamas-Führer Chalil al-Hajja gewesen.

Das israelische Militär bestätigte einen gezielten Angriff auf die Führungsspitze der Hamas. Den Ort nannte die Armee nicht. Es seien Schritte unternommen worden, um Unbeteiligte nicht zu gefährden, hieß es weiter. Der Nachrichtensender Al Dschasira berichtete unter Berufung auf einen Hamas-Insider, es sei das Verhandlungsteam der radikal-islamischen Organisation angegriffen worden. In Katar laufen Gespräche zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen.