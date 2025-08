Wenn es wieder einmal Spitz auf Knopf steht oder es letzte diplomatische Überzeugungskraft braucht, greift Scheich Tamam bin Hamad al-Thani höchstselbst zum Telefon. „Der Emir von Katar ist rund um die Uhr in alle laufenden Mediationsprozesse involviert“, weiß Erika Bernhard, Österreichs Botschafterin in Doha. Diplomaten, die den 45-jährigen Herrscher näher kennen, bestätigen auch: „Es ist ihm ein persönliches Anliegen zu vermitteln – natürlich möglichst erfolgreich.“

Mit rund zehn internationalen Vermittlungsbemühungen ist das kleine Golfemirat derzeit beschäftigt. Die mit Abstand heikelste davon: Der Versuch, zwischen Israel und der Hamas einen Waffenstillstand und die Übergabe der israelischen Geiseln auszuhandeln. Zwischen verschiedenen Gebäuden in Doha oder auch nur in verschiedenen Sälen der Wolkenkratzer düsen Katars Emissäre dann hin und her, einmal mit den Bedingungen Israels, dann mit jenen der Terrorgruppe der Hamas.

Derzeit treten die Vermittlungsbemühungen wieder auf der Stelle. Doch Doha, mit seinen Kontakten zur Hamas und zu seiner distanziert-pragmatischen Haltung zu Israel, bleibt am Ball.