Seit US-Präsident Donald Trump das hoch umstrittene Geschenk des Scheichtums Katar annahm, einen älteren Boeing-Jumbo vom Typ 747-8 im Wert von rund 400 Millionen Dollar, hat die Debatte über den künftigen Ersatz der ins Alter gekommenen Air Force One damit neben ethischen Bedenken und Korruptionsverdacht eine neue Dimension bekommen.

Luxusflieger statt Landesverteidigung? Wird die Renovierung des künftigen Regierungsflugzeugs Donald Trumps mit einer Milliarde Dollar finanziert, die heimlich aus dem Budget für die Ertüchtigung des Atomwaffen-Arsenals abgezwackt worden sind? Diesen Verdacht hegen, bestätigt durch inoffizielle Aussagen von Pentagon-Experten, die Demokraten im Kongress von Washington. Jeanne Shaheen, Senatorin aus New Hampshire, hält es nicht für gerechtfertigt, dass für ein “Prestigeprojekt” Mittel in solcher Größenordnung umgewidmet werden.

Hintergrund: Die Trump Organization, die weit verzweigte Immobilien-Firma des Präsidenten, gab im April Pläne bekannt, in Katar einen Luxus-Golfklub zu errichten. Er wird von einem Unternehmen der katarischen Regierung entwickelt.

"Bedingungslose Spende"

Dagegen hatte Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth am 7. Juli eine Absichtserklärung mit Katar gesetzt. In der hieß es, das Flugzeug sei eine „bedingungslose Spende“ an das Pentagon, die nicht „als Angebot, Versprechen oder Annahme irgendeiner Form von Bestechung, unzulässiger Einflussnahme oder korrupten Praktiken interpretiert oder ausgelegt werden darf“.