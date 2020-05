Obama holt Republikaner ins Kabinett

George Washington hat es vorgemacht: Der erste Präsident der USA holte einige seiner ausgemachtesten Kritiker in seine Regierung. Doch was als großzügige Geste an den politischen Gegner gedacht war, geriet sofort in Vergessenheit. Mehr als zweihundert Jahre sollte es dauern, ehe der Demokrat Bill Clinton die Parteigrenzen wieder überschritt und mit William Cohen einen Republikaner zu seinem Verteidigungsminister kürte. Auch George W. Bush hielt es so und konnte fünf Jahre lang einen demokratischen Verkehrsminister, Norman Mineta, in seinem streng konservativen Kabinett aufweisen.

Dass nun auch US-Präsident Obama zum zweiten Mal einen Republikaner zu seinem Verteidigungsminister machen will – erst Robert Gates, nun Chuck Hagel– überrascht deshalb weniger als der Sturm der republikanischen Entrüstung, der auf Hagel niedergeht.