USA: New Yorks Bürgermeister de Blasio will Präsident werden

De Blasio wird dem eher linken Flügel der Demokraten zugeordnet. Zugleich gilt der 57-Jährige als Sonderling, der sich mit dem Presse-Corps New Yorks seit Anbeginn seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister 2014 einen intensiven und zuweilen grotesken Kleinkrieg liefert. Dennoch schaffte er 2017 die Wiederwahl.

Und auch gegenwärtige Attacken konservativer Medien geben im Rückenwind. So kürte ihn der Sender Fox-News zuletzt zum „Bösewicht des Tages“. Auslöser: Ein twitter-Schlagabtausch zwischen de Blasio und Trumps Sohn Eric nach einem von de Blasio initiierten Klima-Protest vor und später (wegen des Wetters) im Trump-Tower in New York. So manch demokratischer Kandidat jedenfalls wäre froh über eine solche „Auszeichnung“ durch den Sender. Bei den Wählern kommt das gut an. Und auch im Streit um das Abtreibungsverbot in Alabama mischte de Blasio lautstark mit.