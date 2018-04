USA: Massive Drohgebärden nach Angriff mit Giftgas

Welche Art von Antwort die syrische Führung nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump erwartet, ist klar: In der Nacht auf Dienstag wurden alle Einheiten der syrischen Armee in Alarmbereitschaft versetzt, einige wichtige Basen sollen vorsichtshalber geräumt worden sein. Denn was sich abzeichnete, war eine scharfe Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz vom Samstag, bei dem in der Stadt Douma nahe Damaskus 42 Menschen starben. Eine Entscheidung werde am Dienstagabend oder knapp danach fallen, hieß es aus Washington. US-Präsident Trump sagte jedenfalls eine für Ende der Woche geplante Reise nach Lateinamerika ab: Er wolle die „amerikanische Antwort auf Syrien beaufsichtigen“, hieß es. Eine militärische Reaktion hatte Trump dezidiert nicht ausgeschlossen. Washington macht die syrische Führung beziehungsweise Russland für den Angriff auf Douma verantwortlich. Frankreich hat indes ebenfalls eine militärische Reaktion angekündigt, sollte der C-Waffen-Angriff bestätigt werden.

Russland wiederum hatte seinerseits vor „schwerwiegenden Folgen“ eines US-Angriffs gewarnt.