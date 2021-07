USA: Kampf um die Zukunft der Demokratie

Ohne Trump zu erwähnen, kanzelte Biden dessen Versuch ab, die Wahl anzuzweifeln. „Wenn man verliert, dann akzeptiert man in Amerika das Ergebnis.“

Flucht als letzte Möglichkeit

Danach sieht es aber nicht aus. Das Schrauben an den Wahlgesetzen ist vielerorts weit fortgeschritten. So weit, dass sich die Demokraten in Texas nicht mehr anders zu helfen wussten, als einer Abstimmung durch Flucht zu entgehen. Richtig gehört: durch Flucht.

Über 50 Abgeordnete flogen Anfang der Woche in einer spektakulären Aktion von Austin nach Washington; in der Hoffnung, die Stimme des Präsidenten würde den „Abrissarbeiten der Trump-Partei an der Verfassung endlich Einhalt gebieten. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben die „außerparlamentarische“ Aktion als mutig gelobt. Texas-Gouverneur Greg Abbott droht den Fahnenflüchtigen dagegen nach der Rückkehr mit Verhaftung.