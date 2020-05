IS-Führungsfigur Abu Sayyaf getötet

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Kämpfen weiter auf das Zentrum der historischen syrischen Oasenstadt Palmyra vorgerückt. Die Extremisten kontrollierten nun den nördlichen Teil von Palmyra, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Sie gelangten damit in die unmittelbare Nähe des berühmten UNESCO-Weltkulturerbes (mehr dazu unten).



US-Eliteeinheiten töteten in Syrien nach Pentagon-Angaben einen ranghohen Anführer der Terrormiliz.

Der Mann mit dem Kampfnamen Abu Sayyaf sei für die Öl-, Gas- und andere finanzielle Operationen des IS zuständig gewesen, teilte Verteidigungsminister Ashton Carter am Samstag mit. Abu Sayyafs Frau, Umm Sayyaf, wurde bei der Aktion in Gewahrsam genommen.

Nach Darstellung des Pentagon habe Abu Sayyaf bei der nächtlichen Operation in der östlichen Stadt Al-Amr Gegenwehr geleistet, als ihn das US-Kommando gefangen nehmen wollte. Dabei sei er getötet worden. Die festgenommene Ehefrau stehe im Verdacht, eine wichtige Rolle bei IS-Terroraktivitäten gespielt zu haben, sagte Carter. Bei der Aktion wurde außerdem eine junge yezidische Frau befreit, die im Haushalt von Abu Sayyaf offensichtlich als Sklavin gehalten wurde.

Dem Pentagonchef zufolge wurde die Operation von US-Präsident Barack Obama angeordnet. Sie wurde mit Kenntnis und Billigung der irakischen Regierung vom Irak aus gestartet. US-Soldaten wurden dabei weder getötet noch verletzt. Damit sei ein weiterer "bedeutender Schlag" gegen die Terrormiliz gelungen, hieß es. Der IS kontrolliert weite Gebiete im Nordosten Syriens, darunter die Ölfelder von Raqqa, und im Norden des Irak.

