USA-Iran: Gefährliche Eskalation im Nadelöhr der Weltwirtschaft

War es ein Angriff mit Torpedos? Mit Seeminen? Ein unglücklicher Zufall – der zweite binnen nur drei Wochen? Fest steht, zum zweiten Mal in nur kurzer Zeit brannten am Donnerstag vor der Straße von Hormus zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran Handelsschiffe. Die Meerenge ist eine der meistbefahrenen Seerouten weltweit, ein Nadelöhr für die Weltwirtschaft in einer geopolitisch äußerst fragilen Region.

Betroffen sind zwei Schiffe: Der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Tanker „Front Altair“ der norwegischen Reederei Frontline sowie das unter Flagge Panamas fahrende Schiff „Kokuka Courageous“ der deutschen Reederei BSM. Ein Seemann wurde verletzt.

Die „Front Altair“ stand am Donnerstag in Flammen. Die norwegische Seefahrtsbehörde sprach von drei Explosionen und einem Brand nach einem Angriff, was die Reederei aber nicht bestätigte. Bedeckter gab sich die deutsche Reederei BSM, die nur davon sprach, dass 21 Seeleute vom Schiff in Sicherheit gebracht worden seien.

Die USA-Marine in der Region gab bekannt, zwei separate Notrufe empfangen zu haben. Über die Ursachen der Explosionen machte ein Sprecher der 5. US-Flotte in der Region am Donnerstag aber keine näheren Angaben. Nur, dass man Schiffe zu Rettungsmaßnahmen in die Region entsandt habe.