"Dummheit": Demokraten wollen Trumps Grönland-Zölle stoppen
Zusammenfassung
- US-Präsident Trump droht acht europäischen NATO-Staaten wegen des Streits um Grönland mit Strafzöllen von bis zu 25 Prozent.
- Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, will mit einem Gesetz die Zölle stoppen und erhält dabei auch Unterstützung von Republikanern.
- Die Zölle sollen laut Trump so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf Grönlands erzielt wird, was die europäischen Partner ablehnen.
Der Ton im Streit um Grönland wird rauer. US-Präsident Donald Trump drohte am Freitag mit Zöllen gegen Staaten, "die bei Grönland nicht mitziehen".
Ab dem 1. Februar sollen gegen die acht NATO-Staaten Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Finnland Strafzölle in Höhe von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent. Die Entsendung von Soldatinnen und Soldaten aus diesen Staaten nach Grönland kritisierte Trump heftig.
Demokraten wollen Trumps Zölle stoppen
US-Parlamentarier - sogar aus den Reihen der Republikaner - äußerten Kritik. Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat angekündigt, die angedrohten Zölle von Präsident Trump gegen europäische Verbündete stoppen zu wollen. "Die Demokraten im Senat werden ein Gesetz einbringen, um diese Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und unseren Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügen", teilte Schumer mit.
Die törichten Zölle Trumps hätten die Preise bereits in die Höhe getrieben und der US-Wirtschaft geschadet. Jetzt verschlimmere Trump die Lage nur noch mehr, meinte Schumer. "Es ist unglaublich, dass er diese Dummheit noch verstärken will, indem er unseren engsten Verbündeten Zölle auferlegt, um sein unrealistisches Streben zur Übernahme Grönlands zu erreichen."
Die Demokraten sind im Senat zwar in der Minderheit, zu Trumps Zoll-Plänen haben sich aber auch bereits Republikaner kritisch geäußert.
Zölle gegen acht europäische Länder
In einem beispiellosen Schritt hatte Trump zuvor unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen acht europäische NATO-Staaten angekündigt. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde.
Der US-Präsident hat wiederholt deutlich gemacht, dass die USA sich die Insel einverleiben wollen – was die europäischen NATO-Partner vehement ablehnen. Grönland ist weitgehend autonom und gehört zum Staatsgebiet des NATO-Mitglieds Dänemark.
Kommentare