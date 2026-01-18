"Dummheit": Demokraten wollen Trumps Grönland-Zölle stoppen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Ton im Streit um Grönland wird rauer. US-Präsident Donald Trump drohte am Freitag mit Zöllen gegen Staaten, "die bei Grönland nicht mitziehen". Ab dem 1. Februar sollen gegen die acht NATO-Staaten Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Finnland Strafzölle in Höhe von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent. Die Entsendung von Soldatinnen und Soldaten aus diesen Staaten nach Grönland kritisierte Trump heftig.

Demokraten wollen Trumps Zölle stoppen US-Parlamentarier - sogar aus den Reihen der Republikaner - äußerten Kritik. Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat angekündigt, die angedrohten Zölle von Präsident Trump gegen europäische Verbündete stoppen zu wollen. "Die Demokraten im Senat werden ein Gesetz einbringen, um diese Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und unseren Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügen", teilte Schumer mit.

Die törichten Zölle Trumps hätten die Preise bereits in die Höhe getrieben und der US-Wirtschaft geschadet. Jetzt verschlimmere Trump die Lage nur noch mehr, meinte Schumer. "Es ist unglaublich, dass er diese Dummheit noch verstärken will, indem er unseren engsten Verbündeten Zölle auferlegt, um sein unrealistisches Streben zur Übernahme Grönlands zu erreichen." Die Demokraten sind im Senat zwar in der Minderheit, zu Trumps Zoll-Plänen haben sich aber auch bereits Republikaner kritisch geäußert.