USA begründen Grönland-Vorgehen: "Europäer wirken schwach"

Die US-Regierung begründet ihr Ziel, Grönland den USA einzuverleiben, mit der Vermeidung eines möglichen Konflikts in der Arktisregion.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Sonntag dem US-TV-Sender NBC News, Grönland könne nur verteidigt werden, wenn es Teil der USA sei - und wenn Grönland Teil der Vereinigten Staaten sei, werde es erst gar keine Notwendigkeit geben, es verteidigen zu müssen. Bessent sagte auch: "Die Europäer wirken schwach. Die USA wirken stark."