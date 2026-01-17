Ein schlechter Deal für Grönland

Grundlegende Meinungsverschiedenheiten“ – so fasste der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen gemeinsam mit der für Außenpolitik zuständigen grönländischen Ministerin Vivian Motzfeldt das Treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch in Washington zusammen. Diese Formulierung ist – gelinde gesagt – noch sehr diplomatisch. Die Wahrheit ist: Die USA wollen weiterhin Grönland. In Bausch und Bogen. Und ohne jeglichen Kompromiss. Dabei geht es schon lange nicht mehr um „Sicherheitsinteressen“. Denn diese sind durch ein umfassendes, einzigartiges Sicherheitsabkommen aus dem Jahre 1951 längst geregelt. Die USA haben seither einzigartige militärische Befugnisse in Grönland: Sie können so viele Militärbasen auf der Insel errichten und betreiben wie sie wollen. Washington kann zudem so viel militärisches Personal auf Grönland stationieren, wie es für nötig hält. Landungen, Starts, Ankerplätze, Bewegungen und den Betrieb von Schiffen, Flugzeugen und Wasserfahrzeugen aller Art dürfen durch die USA nach Wunsch und Laune kontrolliert werden.

All das ist Donald Trump jedoch zu wenig. Er will die USA vergrößern, Territorium dazugewinnen. Und wie der rüpelhafte Schläger im Schulpausenhof hat er sich den freundlichen, netten und schwachen Mitschüler Dänemark ausgesucht, um ihm kurzerhand das Pausenbrot Grönland aus der Hand zu schlagen. Zuckerbrot und Peitsche scheinen das bevorzugte Instrumentarium der neuen US-amerikanischen Außenpolitik zu sein. Wenn nicht gerade wieder einmal gedroht wird, wird – ganz im Stil des Immobilientycoons – kurzerhand eine Art Abschlagszahlung angeboten. 10.000 bis 100.000 US-Dollar werden aktuell ventiliert. Für jeden Grönländer. Wenn er denn der feindlichen Übernahme durch die USA zustimmt (und diese auch wirklich zustande kommt).

Unionsbürger Was er im Gegenzug dafür bekommt, ist klar, wird aber ungern thematisiert. Aktuell sind Grönländer nämlich nicht nur dänische Staatsbürger mit einer einzigartigen Autonomie, sondern auch EU-Bürger. Also Unionsbürger mit allen Rechten. Das beinhaltet nicht nur die bekannten Freizügigkeits- und Niederlassungsrechte, sondern etwa auch die Möglichkeit, an den Wahlen zum Europaparlament teilzunehmen.