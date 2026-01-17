Eskaliert Streit? Jetzt droht Trump NATO-Ländern wegen Grönland sogar mit Zöllen

Im Schlagabtausch um Grönland hat US-Präsident Donald Trump am Samstag einen Gang höher geschalten.

Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland sollen ab dem 1. Februar neue Strafzölle in der Höhe von zehn Prozent bezahlen, wenn sie sich weiter gegen eine Einigung in der Grönland-Frage stellen. Ab dem 1. Juni sollen diese gar auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der Insel erzielt werde.

Die Europäer hatten am Freitag angekündigt, eine Handvoll Soldaten nach Grönland entsenden zu wollen.