USA gegen Iran: Falken auf Kollisionskurs

Trump steckt mitten in einem Konflikt mit China, in dem seine simplen politischen Strategien nicht fruchten. Außerdem ist er damit beschäftigt, gegenüber Mexiko in der Frage der Migration den starken Mann zu markieren – also jene Rolle, die er ja auch im bereits heftig anlaufenden Präsidentschaftswahlkamp spielen möchte.

Ein möglicherweise militärisch eskalierender Konflikt mit dem Iran passt ihm da gar nicht ins Konzept. Trump will ja von teuren und möglicherweise verlustreichen Militäroperationen fern der Heimat nichts wissen. Er hatte darauf gesetzt, dass sich Teheran früher oder später dem Druck der immer weiter verschärften Sanktionen beugt. Davon ist aber nichts zu bemerken.

Außenminister Mike Pompeo aber und der zweite Falke im Trump-Kabinett, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton, sind da ganz anderer Ansicht. Sie drängen seit langem auf eine direkte militärische Konfrontation mit dem Iran – und die aktuelle Eskalation spielt ihnen in die Hände.

Interesse an einem Konflikt gibt es auch auf der anderen Seite, in Teheran. Während die Regierung von Präsident Hassan Ruhani versucht, einen moderaten Kurs zu halten, um vor allem die Europäer nicht zu verärgern, sind im Umfeld von Religionsführer Khamenei die Brandstifter am Werk. Irans Revolutionsgarden, die streng ideologische Eingreiftruppe des Religionsführers, sind in allen Konfliktherden des Nahen Ostens unterwegs, in Syrien ebenso wie im Libanon oder eben im Persischen Golf – mit Schnellbooten von genau dem Typ, wie er auf dem umstrittenen Video zu sehen war. Außerdem ist man stark im Ölgeschäft engagiert und damit über die Preissteigerungen, die die jüngste Eskalation verursacht hat, gar nicht unglücklich.