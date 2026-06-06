USA fordern Taiwan mit Blick auf China zu verstärkter Rüstung auf
Der De-facto-Botschafter der USA in Taipeh, Raymond Greene, hat Taiwan zu verstärkten Rüstungsanstrengungen aufgerufen. Auf einem Forum sagte er am Samstag, die Inselrepublik müsse Lehren aus den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten ziehen, um das militärische Gleichgewicht mit China zu wahren. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Taiwan nicht nur mehr für seine eigene Verteidigung ausgibt, sondern auch intelligenter", erklärte Greene.
Unbemannte Systeme seien der beste Weg, um sofortige Abschreckung zu erzielen. Drohnen veränderten den Charakter der Kriegsführung und böten Taiwan enorme Möglichkeiten.
Die Regierung in Taipeh hat Drohnen und ähnliche Waffensysteme zur Priorität bei der Modernisierung ihrer Streitkräfte erklärt. Das von der Opposition dominierte Parlament hatte im vergangenen Monat jedoch ein Drittel der von Präsident Lai Ching-te geforderten zusätzlichen Verteidigungsausgaben in Höhe von 40 Milliarden Dollar (34,36 Mrd. Euro) gestrichen. Die Regierung versucht nun, die gekürzten Mittel für im Inland hergestellte Systeme doch noch bewilligt zu bekommen.
Volksrepublik China betrachtet Taiwan als eigenes Territorium
China betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium. Präsident Xi Jinping hat auch den Einsatz militärischer Gewalt für die Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik nicht ausgeschlossen.
Die USA sind traditionell der wichtigste Unterstützer und Waffenlieferant Taiwans, obwohl keine formellen diplomatischen Beziehungen bestehen. US-Präsident Donald Trump hatte in Taipeh zuletzt für Verunsicherung gesorgt. Nach einem Treffen mit Xi im vergangenen Monat hatte er erklärt, er prüfe noch, ob er ein Rüstungsgeschäft mit Taiwan im Wert von rund 14 Milliarden Dollar genehmigen werde. Greene betonte nun, die US-Politik gegenüber der Insel habe sich nicht geändert. Die USA seien gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen.
Kommentare