USA fordern Taiwan mit Blick auf China zu verstärkter Rüstung auf

Der De-facto-Botschafter der USA in Taipeh, Raymond Greene, hat Taiwan zu verstärkten Rüstungsanstrengungen aufgerufen. Auf einem Forum sagte er am Samstag, die Inselrepublik müsse Lehren aus den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten ziehen, um das militärische Gleichgewicht mit China zu wahren. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Taiwan nicht nur mehr für seine eigene Verteidigung ausgibt, sondern auch intelligenter", erklärte Greene. Unbemannte Systeme seien der beste Weg, um sofortige Abschreckung zu erzielen. Drohnen veränderten den Charakter der Kriegsführung und böten Taiwan enorme Möglichkeiten.

Die Regierung in Taipeh hat Drohnen und ähnliche Waffensysteme zur Priorität bei der Modernisierung ihrer Streitkräfte erklärt. Das von der Opposition dominierte Parlament hatte im vergangenen Monat jedoch ein Drittel der von Präsident Lai Ching-te geforderten zusätzlichen Verteidigungsausgaben in Höhe von 40 Milliarden Dollar (34,36 Mrd. Euro) gestrichen. Die Regierung versucht nun, die gekürzten Mittel für im Inland hergestellte Systeme doch noch bewilligt zu bekommen.