USA fordern Israel zur Eindämmung von Siedlergewalt auf

US-Außenminister besucht Jordanien

US-Außenminister Blinken wird zudem zum zweiten Mal seit dem Hamas-Angriff Jordanien besuchen. Der Besuch soll laut Außenamtssprecher Miller auf am Freitag geplante Gespräche in Israel folgen. Der Chefdiplomat sowie US-Präsident Joe Biden hatten in den vergangenen Wochen unter anderem den jordanischen König Abdullah II. getroffen.

Jordanien, das seit 1994 seine Beziehungen zu Israel normalisiert hat und in dem zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge leben, gilt wie Ägypten seit Jahrzehnten als Vermittler im Nahost-Konflikt. Seit dem Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen haben sich die israelisch-jordanischen Beziehungen aber erheblich verschlechtert. Am Mittwoch beschloss Amman den Abzug seines Botschafters aus Israel.

➤ Mehr lesen: Kommunikation im Gazastreifen offenbar komplett zusammengebrochen

US-Außenministeriumssprecher Miller sagte zu dem Schritt Jordaniens, Washington teile zwar die "Besorgnis" über die "katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen". Die US-Regierung halte die "Einschränkung der diplomatischen Kanäle" aber nicht für hilfreich im Sinne einer "langfristigen Lösung dieser Krise".