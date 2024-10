Trauer um "amerikanische Ikone": Die Kennedy-Matriarchin ist tot

Die Matriarchin des Kennedy-Clans in den USA, Ethel Kennedy, ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Witwe des 1968 ermordeten Justizministers Robert F. Kennedy starb an den Folgen eines Schlaganfalls, wie ihre Familie mitteilte. "Mit Liebe in unseren Herzen geben wir den Tod unserer fantastischen Großmutter, Ethel Kennedy, bekannt", schrieb ihr Enkel Joe Kennedy III im Onlinedienst X.