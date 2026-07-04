10 Gründe, warum man Amerika trotz Donald Trump lieben kann

Amerika feiert am Samstag 250-jähriges Bestehen. Ja, das Land ist zerrissen. Sein Präsident zerrt an Nerven und Institutionen. Aber es wäre ein Fehler, dieses Land auf Donald Trump zu verkleinern. Fußballtouristen aus aller Welt erleben gerade ein hilfsbereites, neugieriges, improvisationsstarkes, manchmal rührend gastfreundliches Amerika, das Fremde willkommen heißt. Zehn Gründe, warum man Amerika trotz Trump lieben darf. Weil Amerika größer ist als Washington Die Hauptstadt ist ein Brennglas. Wer hindurchschaut, blickt auf Alarm, Taktiererei, Intrige, Hass. Aber Amerika beginnt oft dort, wo die Kameras enden: im Diner in Kansas City, am Fähranleger in Maine, in einer Bibliothek in Maryland. Dort reden die Leute auch über Politik. Aber nicht jedes Wort ist ein Klappmesser. Die geschürte Pose der Feindseligkeit zwischen Demokraten und Republikanern, mit denen asoziale Medien ihr Geld verdienen, ist im Alltag nicht die Regel. Ziviler Disput ist möglich - und die leise Gegenkraft zu einem Betrieb, der fast alles vergiftet. Weil die Idee nicht tot ist Der Satz von 1776, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, war von Anfang an größer als die Wirklichkeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA-Images / akg-images/Archiv Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 in Philadelphia

Sklaverei, Vertreibung der indigenen Völker, Rassismus, Frauen ohne Rechte: Amerikas Gründung war Versprechen und Verrat zugleich. Aber die besten Kämpfe dieses Landes wurden immer wieder mit den eigenen Worten der Gründung geführt:

Abraham Lincoln gegen die Sklaverei, Martin Luther King gegen die Segregation, Frauenrechtlerinnen gegen Männerdominanz. Amerika ist nicht liebenswert, weil es unschuldig wäre. Sondern weil es seine Heuchelei bis heute mit den Werkzeugen bekämpft, die es vor 250 Jahren selbst geschaffen hat. Weil Fremde schnell zu Nachbarn werden können Es gibt diese amerikanische Gabe, Distanz nicht zu pflegen. Man steht fünf Minuten in der Schlange, und schon erzählt jemand, woher seine Großmutter kam, welche Route man zum Nationalpark nehmen sollte und warum die Hamburger drei Häuserblocks noch besser sind. Für Europäer wirkt das manchmal oberflächlich. Aber Oberflächlichkeit kann Türen öffnen.

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Bei der Fußball-WM sieht man es in Fan-Zonen, Hotels und auf der Straße: Freiwillige mit Lächeln, Polizisten mit Erklärgeduld, Familien, die Gäste zum Ziel begleiten. Schöne Momente. Weil die Natur demütig macht Amerika kann potthässlich sein. Parkplätze, Schnellstraßen, Gewerbewüsten, verfallene Downtowns. Dann fährt man eine Stunde weiter und steht vor einer Panorama-Landschaft, die jedes Ressentiment entwaffnet.

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Die roten Felsen von Zion. Morgennebel im Shenandoah. Die Pazifikküste bei Big Sur. Mammutbäume, so alt, dass 250 Jahre Republik wie eine kurzweilige Laune wirken. Wer Amerika nur politisch liest, übersieht den unerschöpflichen Trost seiner Weite. Weil die Musik stärker ist als die Parolen Amerika hat der Welt Jazz, Blues, Gospel, Country, Rock, Hip-Hop und Soul gegeben. Es hat Schmerz in Rhythmus verwandelt und Einsamkeit in Refrains. In New Orleans klingt Geschichte wie ein Saxofon an einer Straßenecke.

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In Detroit wurde aus Fabriklärm Motown. In der Bronx entstand aus Mangel Rap. Politik separiert. Musik reicht die Hand. Amerikas beste Stimme singt fast immer von unten, tief aus dem Bauch. Weil es unablässig erfindet Die Vereinigten Staaten sind oft brutal ungeduldig. Sie reißen mehr ab, als behutsam zu sanieren. Sie verehren das Neue so sehr, dass sie das Alte oft achtlos wegwerfen. Aber aus dieser Unruhe entsteht Staunen und Neugier. Universitäten, Labore, Garagen, Start-ups, Raumfahrtzentren: Amerika glaubt, oft töricht, manchmal genial, dass fast jedes Problem lösbar ist. Impfstoffe, Computerchips, Suchmaschinen, Krebsforschung, Künstliche Intelligenz. Nicht alles daran ist gut. Aber um seinen unkaputtbaren Innovationsmuskel darf man dieses Land schon beneiden. Weil Sport Gemeinschaft probt Baseball an einem Sommerabend ist langsamer als jede Trump-Nachricht und gerade deshalb heilsam. Basketballplätze sind Stammtische aus Asphalt, man redet, man wirft - Vernetzung pur. College-Football ist Wahnsinn, Ritual, Heimatkunde. Und nun bringt die Fußball-WM eine neue Choreografie.

Plötzlich laufen Menschen in bisher unbekannten Trikots durch Dallas, Atlanta, New York und Seattle. Sie singen in Sprachen, die Amerika längst in sich trägt, aber selten kollektiv singt. Das Land entdeckt gerade, wie gut es ihm steht, Gastgeber zu sein. Weil die besten Amerikaner praktisch sind In Krisen zeigt sich, was Amerika auszeichnet: Pragmatismus. Nach Wirbelstürmen kommen Pick-ups mit Wasserkanistern und Trockenkeksen. Nach Bränden kochen Kirchen Suppen. Nach Unfällen halten Fremde an. Natürlich ersetzt Nachbarschaft keine funktionierende Sozialpolitik. Natürlich ist es skandalös, wenn private Barmherzigkeit staatliche Lücken stopfen muss. Aber die Bereitschaft, nicht lange zu fragen, sondern anzupacken, gehört zu den großen amerikanischen Reflexen. Der Satz „What can I do?“ ist hier keine Floskel. Weil Amerikas Städte widersprechen New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Philadelphia: Amerikas große Städte sind keine Filialen der Hauptstadt. Sie haben eigene Sorgen, eigene Sturheiten und ihren Stolz. Sie wollen sich von einem Präsidenten nicht vorschreiben lassen, was angeblich ihr Problem ist. Wenn Trump mit Drohungen, Einwanderungspolizei oder Kulturkampf kommt, antworten viele Kommunen mit dem Geist des gallischen Dorfs. Sie ergeben sich nicht. Weil Amerika sich selbst korrigieren kann Das ist der wichtigste Grund und der am schwersten zu verteidigende. Die USA wirken erschöpft, verhetzt, gefährlich nah an der irreparablen Selbstbeschädigung. Aber Korrektur gehört zur amerikanischen Geschichte. Nicht automatisch. Nicht gnädig. Nicht ohne Opfer. Fortschritt kam fast nie von oben. Er wurde erstritten von Abolitionisten, Suffragetten, Gewerkschaftern, Bürgerrechtlern, Whistleblowern, Richtern, Lehrern, Journalisten, Wählern, Müttern, Studenten, Soldaten und Migranten. Die amerikanische Demokratie mag eine Baustelle mit viel Schutt sein. Aber eine Baustelle ist noch keine Ruine.