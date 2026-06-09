Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ausland

Alibaba, BYD und Baidu auf US-Liste für chinesische Militärunterstützer

Die Veröffentlichung der Liste könnte die Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten.
09.06.2026, 09:03

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Silhouette einer Person geht vor einem beleuchteten, weißen Schild mit dem roten Alibaba-Logo entlang.

Zusammenfassung

  • USA stufen mehrere chinesische Großkonzerne wie Alibaba, Baidu und BYD als Unterstützer des chinesischen Militärs ein.
  • Die Aufnahme in die US-Liste wird von betroffenen Unternehmen wie Baidu und Alibaba als unbegründet bzw. fehlerhaft zurückgewiesen.
  • Die Listung hat zunächst symbolische Bedeutung, könnte aber weitere Strafmaßnahmen nach sich ziehen.

Die USA haben eine Reihe von chinesischen Unternehmen, darunter Schwergewichte wie den Online-Händler Alibaba, den Internetkonzern Baidu und den Autobauer BYD, als Unterstützer von Chinas Militär eingestuft. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Montag ein Update einer entsprechenden Liste. Der Schritt könnte zu neuen Verwerfungen im bilateralen Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften der Welt führen.

"Diese aktualisierte Liste chinesischer Militärunternehmen ist eine Warnung an amerikanische Unternehmen, alle Regierungsebenen und die amerikanische Bevölkerung", erklärte der republikanische Abgeordnete John Moolenaar, Vorsitzender des Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses für China. Er forderte amerikanische Unternehmen nachdrücklich auf, "keine Geschäfte mehr mit diesen Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit zu tätigen", da sie sonst riskierten, "Chinas militärischen Aufstieg zu begünstigen".

Baidu wies die Einstufung als Unterstützer des chinesischen Militärs als "völlig unbegründet" zurück. Alibaba bezeichnete die Aufnahme in die US-Liste als "Fehler" und kündigte rechtliche Schritte an.

USA warnen vor China: "Massive" Aufstockung von Atomwaffenarsenal

Zunächst symbolische Bedeutung

Das Verteidigungsministerium hatte bereits im Februar eine aktualisierte Liste chinesischer Militärunterstützer veröffentlicht, dann jedoch ohne Erklärung wieder zurückgezogen. Die neue Liste ist nahezu deckungsgleich. Zwei chinesische Chiphersteller, ChangXin Memory Technologies und Yangtze Memory Technologies, waren im Februar von der Liste verschwunden, nun stehen sie wieder drauf.

Zu den weiteren Unternehmen, die in die Liste aufgenommen wurden, gehören der Pharmakonzern WuXi AppTec und das Start-up-Unternehmen Unitree, das humanoide Roboter herstellt. Der Tech-Konzern Tencent war zuvor bereits als militärischer Unterstützer Chinas gelistet. Auch wenn die Listung für viele der Unternehmen kaum unmittelbare rechtliche Konsequenzen hat, wird sie als Schritt gewertet, der weiteren Strafmaßnahmen vorausgehen könnte.

Neue Eskalation: Handelskrieg zwischen USA und China erreicht Schifffahrt
Wirtschaft BYD
Agenturen, bea  | 

Kommentare