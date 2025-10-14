Neue Eskalation: Handelskrieg zwischen USA und China erreicht Schifffahrt

Zu Wochenbeginn hatte es zunächst noch nach einer Beruhigung des Wirtschaftskonflikts zwischen Donald Trump und der Führung in Peking ausgesehen. Der US-Präsident hatte gegenüber China trotz der neuerdings verschärften Exportkontrollen bei den so wichtigen seltenen Erden am Sonntag versöhnlichere Töne angeschlagen, obwohl er noch kurz vorher die Zollkeule geschwungen hat. Statt seiner Drohung mit 100 Prozent Zöllen auf alle chinesischen Waren - zusätzlich zu den bereits verhängten Zöllen - schrieb Trump auf seinem Social-Media-Kanal, die USA wollten "China helfen, nicht schaden". Und weiter: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut. Der hoch respektierte Präsident Xi hat nur einen schlechten Moment gehabt", erklärte Trump mit Blick auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping.

Globale Schifffahrt

Doch so schnell beruhigt sich die Lage nicht, wie man in Washington und an der Wall Street in New York angenommen hatte. Schon am Dienstag ging es mit den Börsenkursen wieder bergab, da China nun Gebühren auf amerikanische Schiffe erhebt. Damit droht ein neuerlicher Dämpfer nicht nur für die globale Schifffahrt, sondern für den weltweiten Handel insgesamt.

Der weiter eskalierende Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist auch ein zentrales Thema bei der Herbsttagung von Weltbank und Währungsfonds in Washington, zu der aus Österreich Finanzminister Markus Marterbauer und Nationalbank-Chef Martin Kocher reisen.

China hat erst am Dienstag neuerlich seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.