USA warnen vor China: "Massive" Aufstockung von Atomwaffenarsenal

Die USA werfen China vor, sein Atomarsenal "massiv" aufzustocken. Der US-Staatssekretär für Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, Christopher Yeaw, sagte am Montag vor der Genfer Abrüstungskonferenz, das ausgelaufene Abkommen "New Start" habe "das beispiellose, absichtliche, schnelle und undurchsichtige Aufrüsten Chinas mit Atomwaffen nicht berücksichtigt". China habe so "sein Atomarsenal absichtlich und ohne Einschränkung massiv" ausbauen können.

Atomwaffen: "China kann in den nächsten Jahren Parität erreichen"

Yeaw bekräftigte die US-Forderung nach einer Einbeziehung Chinas in ein neues Abrüstungsabkommen, was Peking aber ablehnt. Regierungsvertreter der USA glaubten, "dass China in den nächsten vier oder fünf Jahren Parität erreichen könnte", sagte Yeaw, ohne nähere Angaben zu machen. Sowohl Russland als auch die USA verfügen nach Angaben von Experten über mehr als 5000 Atomwaffen.