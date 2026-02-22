Es eine Drohung, wie sie in den Jahren des Krieges in der Ukraine zur schrecklichen Routine geworden ist. Falls es zu keinem Friedensschluss nach Russlands Vorstellungen komme, sei man auch für das „härteste Szenario“ bereit, ließ eine Gruppe hochrangiger Moskauer Militärs und Sicherheitsexperten vor einigen Tagen in einem öffentlichen Manifest an die „politischen Eliten des Westens“ verkünden.

Russland hat alle Möglichkeiten für einen Atomschlag Eine Formulierung, wie sie Putin-Vertraute gerne verwenden und die nichts anderes heißt, als der Einsatz von Atomwaffen. Der Kreml hantiert gerne mit diesem Schreckenszenario. Regelmäßig darf etwa Ex-Präsident Dmitri Medwedew ausrücken und Europa mit der Atombombe drohen, man weiß nur zu genau über die Schwächen des Gegenübers Bescheid. „Russlands ist bei seinen Möglichkeiten für einen Atomschlag sehr flexibel“, erklärt Rafael Loss, Sicherheitsexperte des renommierten europäischen Think Tank „European Council of Foreign Relations“ gegenüber dem KURIER: „Das reicht von atomaren Seeminen, über einen taktischen Atomschlag bis hin zu einem massiven Angriff.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier Die aktuellen Atomwaffenarsenale in Europa

„Wenig glaubwürdig“ Europas nukleares Drohpotenzial dagegen ist begrenzt - und erscheint zunehmend fragwürdig. Mit Großbritannien und Frankreich gibt es zwar zwei Atommächte auf dem Kontinent. Doch auf einen taktischen Atomschlag Russlands – das Schwarze Meer galt lange als wahrscheinlicher Schauplatz – könnten sie nicht angemessen reagieren. Ihre atomaren Arsenale sind darauf ausgelegt, nach einem massiven Atomangriff einen Gegenangriff zu starten. Ein apokalyptisches Szenario aus dem Kalten Krieg, in dem offen mit der Zerstörung von Millionenstädten kalkuliert wird. „So ein massiver Einsatz als Antwort auf einen begrenzten Atomschlag irgendwo in Europa: Das ist wenig glaubwürdig“, gibt der Sicherheitsexperte zu bedenken.

New York für Paris opfern? Immer weniger glaubwürdig erscheint vielen Entscheidungsträgern in Europa auch die grundsätzlich weiterhin aufrechte Sicherheitsgarantie durch die USA. Trumps Abneigung gegen die NATO, das Spiel mit einer Invasion Grönlands: All das macht die noch immer beschworene „transatlantische Achse“ brüchig. Ob die einer tatsächlichen militärischen Konfrontation standhält? Auch Experten wie Loss zweifeln an der Stabilität des NATO-Beistandspaktes: „Würden die Amerikaner heute noch New York für Paris opfern?“

Über Jahrzehnte war der nukleare Schutzschirm der US-Streitkräfte über Europa aufgespannt. Das nukleare Arsenal der USA hat auch nach Jahrzehnten der Abrüstung immer noch unbeschränktes Vernichtungs- und damit Drohpotenzial.

In Europa aber ist nur noch ein Restbestand der einstigen Atomwaffen stationiert. In Belgien, Deutschland und Italien lagern zusammen rund 100 Atombomben. Im Ernstfall müssten die auf Kampfjets montiert werden, die dann ihre Einsätze fliegen würden. Italienische oder deutsche Kampfjets sind für diesen Fall vorgesehen. Zwar können nur die USA den Einsatz ihrer Atomwaffen anordnen, aber ob die Kampfjets auch aufsteigen, entscheiden die Europäer. „Man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass so eine Entscheidung schnell gefällt werden kann“, gibt Sicherheitsexperte Loss zu bedenken: „Und das ist ein klares Minus für die Glaubwürdigkeit unserer Abschreckung.

„Eine europäische Bombe“ Die Zweifel an der aktuellen strategischen Konstruktion sorgen in Europa für wachsende Unruhe. Immer mehr Politiker treten auf den Plan, stellen öffentlich Überlegungen über eine eigenständige atomare Bewaffnung Europas an. Manfred Weber etwa, einflussreicher Chef der Europäischen Volkspartei, erklärte erst kürzlich vor seinen Parteifreunden: „Wir brauchen die europäische Atomwaffe.“ Polens nationalistischer Staatspräsident Karol Nawrocki hätte gerne für Polen eigene Atombomben.