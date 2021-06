Atomgespräche mit Iran werden Wochenende wieder aufgenommen

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem internationalen Quintett über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 werden an diesem Wochenende wieder aufgenommen. Das sagte die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Reuters und fügte hinzu, dass die iranischen Präsidentschaftswahlen am 18. Juni ein erschwerender Faktor seien.

"Ich weiß, dass die Verhandlungen am kommenden Wochenende wieder aufgenommen werden", sagte Sherman während einer virtuellen Veranstaltung, die vom Think Tank German Marshall Fund organisiert wurde. "Ich denke, es wurden viele Fortschritte erzielt, aber aus eigener Erfahrung weiß ich: bis das letzte Detail nicht festgezurrt ist, werden wir nicht wissen, ob wir eine Vereinbarung haben", sagte Sherman.