USA an Saudis: Krieg im Jemen beenden

Neuer Angriff der Saudis

Am Freitag griff die von Saudi-Arabien geführte Koalition dennoch einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa an. Das meldete die saudische Staatsagentur.

Der Luftwaffenstützpunkt sei von den Huthi-Milizen genutzt worden, um Raketen abzuschießen, wurde der Sprecher der Koalition, Turki al-Malki, zitiert. Der internationale Flughafen Sanaa sei weiter für die Vereinten Nationen und Hilfsoperationen geöffnet.