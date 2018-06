Jemen: "Menschen können sich Versorungsunterbrechung nicht leisten"

Das NRC habe angesichts der bedrohlichen Lage noch kein Hilfspersonal abgezogen, die Hilfe werde aber derzeit deutlich behindert. Man sei bereit, bis zu 75.000 Haushalte zu versorgen, wenn der Zutritt gewährleistet werden könne. Im Hafen würden derzeit vier Schiffe angelegt liegen, die mit Nahrung und Treibstoff versorgen könnten, fünf weitere lägen vor Anker, um zu helfen. Noch vor einem Monat wären es sieben angelegte und 15 wartende Schiffe gewesen.

Anders als diverse Medien berichtet hätten, sei der Hafen aber zumindest im Moment noch voll operationsfähig und in Betrieb. "Wir rufen alle Konfliktparteien dazu auf, dass das so bleibt", sagte Mzembe. Fast 80 Prozent der Importe des Landes laufen historisch über Hudeida. Würde der Hafen angegriffen werden, hätte dies einen vernichtenden Effekt auf die Überlebenschancen der Bevölkerung. Seit vor einem Jahr die Cholera im Land ausgebrochen ist, seien fast 15 Prozent der Fälle in Hudeida aufgetreten. Würde es zu Wasserknappheit kommen, fürchtet die NRC ein hohes Risiko einer zweiten Ausbruchswelle in der Region, in der fast 3,5 Millionen Menschen leben - davon geschätzte 600.000 noch in der Stadt direkt.