Alle gegen Jeb Bush

Und dort hat sich überraschend ein Politiker einen Spitzenplatz erobert, der bisher nur überzeugten Gewerkschaftshassern ein Begriff war: Scott Walker. Der 47-jährige Gouverneur von Wisconsin hatte sich auf einen politischen Krieg mit den Gewerkschaften des öffentlichen Sektors in seinem Bundesstaat eingelassen – und gesiegt. Seither gilt der ultra-konservative Republikaner den Hardlinern in seiner Partei als Held. Als einer, der es kompromisslos mit dem Establishment in Washington aufnehmen kann, aber auch für die wahren Werte eines stramm Konservativen steht: Für das Recht auf Waffentragen, das Zurückdrängen der Bundesregierung, gegen Abtreibung, strenges Bekenntnis zur Religion.

In gestern veröffentlichten Umfragen unter republikanischen Wählern liegt Scott Walker bereits um zwei Prozentpunkte knapp vor Jeb Bush. Der aber bleibt vorerst gelassen. Eine Anbiederung an den rechten Parteirand ist von ihm nicht zu erwarten. Der Sohn und Bruder von Ex-Präsidenten ist selbst Profi genug zu wissen: Präsidentschaftswahlen in den USA werden immer in der politischen Mitte gewonnen.