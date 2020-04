USA: 2.228 Tote binnen 24 Stunden; Trump: Baldige Lockerung

New York City zählt Verdachtsfälle mit - 10.000 Tote

Die Stadt New York zählt nach Angaben der zuständigen Behörde bei den Todesopfern jetzt auch Verdachtsfälle mit. Es handle sich um über 3.700 Personen, die nie auf Covid-19 getestet wurden, aber wahrscheinlich an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit gestorben sind, teilte das Gesundheitsamt der Metropole am Dienstag mit.

Damit belaufe sich die Zahl der Todesopfer in New York City seit dem 11. März nun auf mehr als 10.000. Bisher hatte New York knapp 6.600 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet.

Bereits vergangene Woche hatte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio eingeräumt, dass die offizielle Todesfall-Statistik mutmaßlich unvollständig ist. Demnach wurden Menschen, die zu Hause starben, nicht als Todesopfer durch das Coronavirus gezählt, selbst wenn dies wahrscheinlich die Todesursache war.