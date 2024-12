Ist die USA bald zahlungsunfähig?

Die USA könnten nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen schon Mitte Jänner an ihre Schuldenobergrenze stoßen. "Das Finanzministerium geht derzeit davon aus, dass das neue Limit zwischen dem 14. und 23. Jänner erreicht wird", erklärte Yellen in einem Schreiben an den republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und andere Abgeordnete. "Zu diesem Zeitpunkt wird das Finanzministerium außerordentliche Maßnahmen ergreifen müssen."

Yellen rief den US-Kongress dazu auf, zu handeln, um das "Vertrauen" in das Land und "seine Kreditwürdigkeit" zu schützen. Die Schuldenobergrenze ist die gesetzliche Begrenzung der Höhe der Kreditaufnahme durch die US-Regierung zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen. Sie war zuletzt im Juni 2023 ausgesetzt worden, doch endet diese Frist am 1. Jänner 2025.