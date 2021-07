US-Wahlsplitter

"Michelle-Bachmann-Effekt"



Republikanische Frauen sind weiblicher als demokratische? Offenbar - so sieht es zumindest eine Studie der UCLA - dort ist nämlich vom "Michelle-Bachmann-Effekt" die Rede. Konkret heißt das: Republikanische Kandidatinnen würden öfter stereotyp feminine Gesichtszüge aufweisen als demokratische, was sie in der Wählergunst steigen ließe. Umgekehrt gelte der Effekt aber genauso: Wenn Demokratinnen vom weiblichen Ideal abwichen, würden sie eher gewählt.

Eine wunderbare Vorgabe für Spott: Auf Jezebel.com stellt Kommentatorin Lindy West sich die Frage, was denn die Schönheit der Republikanerinnen so ausmache - und dass sie davon eigentlich gar nichts abhaben wolle: "So yeah, conservatives, you can keep your `hot``, heißt es da. "I`ll be over here, with my job and my brain and my personality and Michelle Obama."

The Daily Beast inspirierte dies gar zu einer Straßenumfrage - das Ergebnis: Schäbige Kleidung, ein ernster Blick und eine Kurzhaarfrisur seien eher demokratisch - stechende Augen, blondes Haar und offensichtliche Schönheits-OPs deuteten auf republikanische Zugehörigkeit hin.