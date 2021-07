Trump-Gegner pumpen Millionen in Schlammschlacht

Die bewusste Verunglimpfung des politischen Gegners, also "negative campaigning", ist tief in der US-amerikanischen Politik verankert und hat eine lange Tradition. An der Urne wird nicht nur für etwas, sondern auch gegen etwas gestimmt, so die Auffassung der Super Pacs. Im 19. Jahrhundert waren es noch Briefe und die mündliche Überlieferung, die die Schwächen des Gegners aufzeigen sollten. Im Fernsehzeitalter waren es TV-Spots. Das "negative campaigning"-Video des damaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson mit dem Titel "Daisy" ging 1964 in die Wahlkampfgeschichte ein. Es wird ein kleines Mädchen beim Blumenpflücken gezeigt, das von der plötzlichen Explosion einer Atombombe getötet wird. Johnson wollte die Ängste der Wähler vor seinem Konkurrenten Barry Goldwater schüren. Er hätte das Land angeblich in einen atomaren Konflikt getrieben.