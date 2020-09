US-Wahlkampf macht vor 9/11-Gedenken nicht halt

Im multimedialen Besucherzentrum der um die Absturzstelle in einer stillen Parklandschaft angesiedelten Gedenkstätte bekommt man immer wieder Gänsehaut, wenn die Stimme von Passagier Todd Beamer vom Band läuft, der in größter Not all seinen Mut zusammennahm und den anderen Passagieren damals das entscheidende Zeichen zum Kampf gab: „Seid ihr bereit? Okay, let’s roll“.

Zuvor hatte sich Beamer per Telefon wie viele andere für immer von seiner Familie verabschiedet.

Vor zwei Jahren, am 17. Jahrestag, hatte Donald Trump Beamer und andere Passagiere bei der öffentlichen Gedenkfeier als „Helden“ bezeichnet. Als Männer und Frauen, die der „ganzen Welt gezeigt haben, dass keine Kraft der Erde jemals die amerikanische Seele erobern kann“. Die Gedenkstätte in Shanksville sei eine Botschaft an die Welt: „Amerika wird sich niemals der Tyrannei ergeben.“

Heute (Freitag) wird die Zeremonie, auch Corona-bedingt, nur im ganz kleinen Rahmen mit Familienangehörigen und handverlesenen Gästen stattfinden. Das Gelände, das nur von einer Schnellstraße erreichbar ist, bleibt für die Normal-Bevölkerung Sperrzone.

So wird niemand, der nicht ab circa 9.45 Uhr Ortszeit den Livestream im Internet unter flight93friends.org verfolgt mitbekommen, welches erhabene Gefühl sich einstellt, wenn die 40 Windglockenspiele im „Turm der Stimmen“ an die 40 Opfer erinnern, deren Namen traditionell verlesen werden.

Und ob es Trump (der mit First Lady Melania anreist) und Widersacher Biden (der von Gattin Jill begleitet wird), die sich im Wahlkampf bisher noch nie so nah gekommen sind, gelingt, die Veranstaltung auf geheiligtem Grund von vergifteten Wahlkampf-Tönen freizuhalten. Denn dass Wahlkampf ein zentrales Motiv für die Doppel-Visite ist, liegt auf der Hand. Pennsylvania gehört am 3. November zu den am meisten umkämpften Schlüsselstaaten.