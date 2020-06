US-Wahlen: Romney sucht seinen Super-Vize

Nur eines drang bisher aus dem in dieser Frage streng verschwiegenen Kreis um Mitt Romney nach draußen: Sarah Palin, umstrittene Ikone der rechten Tea-Party und Ex-Vize-Präsidentschaftskandidatin von John McCain, wird dieses Mal ganz sicher nicht zum Zug kommen. Einen Flop wie mit der ultra-konservativen Palin, die mit einer Serie schwerer Patzer glänzte, wollen sich die Republikaner bei dieser Wahl nicht mehr leisten. Palin hatte zwar bei den Radikal-Konservativen abgeräumt, doch sämtliche Wähler in der republikanischen Mitte abgeschreckt.

Spätestens am Parteitag Ende August wird Romney das Rätsel um seinen Stellvertreter lüften. Wer hingegen Barack Obamas Vize sein wird, bewegt die Gemüter kaum. Wie schon in den vergangenen Jahren dürfte Joe Biden wieder mit von der Partie sein. Der gestandene Demokrat füllte seine Rolle pflichtgemäß aus: zurückhaltend, unauffällig und immer in der zweiten Reihe.