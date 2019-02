Ja, Bernie Sanders will wieder Präsident werden

Bernie Sanders wird auch 2020 wieder um die Präsidentschaft der USA kandidieren. Der Senator aus Vermont, der der späteren demokratischen Kandidatin Hillary Clinton 2016 als absoluter Außenseiter ein Rennen bis zum Ende der Vorwahlen geliefert hat, hat das am Dienstag in einem Radio-Interview in seinem Heimatstaat bekanntgegeben. "Wir haben die politische Revolution 2016 mit der Kampagne begonnen. Nun ist es Zeit, dass wir sie weiterbringen", sagte Sanders.

Sanders hat die demokratische Partei nach der Niederlage von Clinton als einflussreiche Figur mit seinem an der europäischen Sozialdemokratie orientierten Kurs nach links geführt. Kostenlose Universitätsbildung, eine allgemeine Krankenversicherung, eine ausgeweitete Sozialversicherungen und höhere Steuern für Reiche und auf Börsenspekulationen gehören unter anderem zu seinem Programm, mit dem er die auch in den USA auseinanderklaffende Lücke zwischen Arm und Reich in Angriff nehmen will. Viele dieser Themen wurden vor seiner Kandidatur 2016 allenfalls an den politischen Rändern diskutiert.