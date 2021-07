Cyberangriff verunsichert vor US-Wahl

Ab Freitagmittag legte eine Welle an Online-Angriffen über Stunden hinweg bekannte Websites und Internetdienste wie Twitter, Paypal, Netflix oder Spotify lahm. Auch diverse Nachrichtenseiten, darunter die New York Times und CNN, der Wohnungsvermittler AirBnB und die Online-Community Reddit waren betroffen. Die Urheber blieben bis jetzt unbekannt. Es handelte sich um sogenannte DDOS-Angriffe, bei denen Webseiten mit sinnlosen Anfragen überflutet werden, bis sie in die Knie gehen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, sagte, das US-Heimatschutzministerium beobachte die Situation, könne über mögliche Urheber aber noch nichts sagen. Der Sender CNBC zitierte einen Vertreter der Sicherheitsbehörden mit der Vermutung, es handle sich um "Internet-Vandalismus". Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll sich auch das FBI eingeschalten haben. Zuvor hatten sich Anhänger von WikiLeaks-Gründer Julian Assage zu der Angriffswelle bekannt. Sicherheitsexperten bezweifeln diese Angaben aber stark.

Das US-Heimatschutzministerium veröffentlichte bereits letzte Woche eine Warnung über mögliche Angriffe durch das sogenannte Internet der Dinge, gemeint ist die zunehmende Vernetztheit von banalen Haushaltsgegenständen wie Babyfons, Druckern und Kameras. Die Warnung bezog sich auf das Auftauchen der Schad-Software "Mirai" letzte Woche, mit der auch vernetzte Haustechnik für Angriffe zusammengeschaltet werden kann.