US-Wahl: Trump bezeichnet Harris als Traumgegnerin

Kurz nach der Bekanntgabe von Kamala Harris als "Running Mate" postete Trump auf Twitter ein Video, in dem er über die "Verlogenheit" der demokratischen Senatorin herzieht. Sie habe Biden in einer Debatte der Demokraten vor einem Jahr als "rassistisch" bezeichnet, doch nun stelle sie sich an seine Seite. Biden, der sich selbst nur als "Übergangskandidat" sehe, gebe ihr die Zügel in die Hand. Er gebe die "Kontrolle über die Nation" einem "radikalen Mob", der Steuern erhöhen, die Mittel für die Polizei kürzen und die Grenzen öffnen wolle.