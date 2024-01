US-Republikaner Ramaswamy gibt auf und unterstützt Trump

Nach der ersten Vorwahl in Iowa lichtet sich das Bewerberfeld bei den US-Republikanern: Der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy hat noch am Wahlabend seinen Ausstieg aus dem Rennen erklärt, nachdem er bei den Parteiversammlungen (Caucuses) nur abgeschlagen auf dem vierten Platz gelandet war. Ramaswamy erklärte zugleich seine Unterstützung für Ex-Präsident Donald Trump, der in Iowa einen klaren Sieg eingefahren hatte.

