Orbán will bei Trump-Sieg Europas Unterstützung der Ukraine diskutieren

Europa muss nach Ansicht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei einem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag seine Unterstützung für die Ukraine überdenken. Orbáns Position ist bekannt: Er gilt als Freund und Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Trump, glaubt an ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine im Falle eines Sieges Trumps. Darüber müsse man dann auch beim Gipfel der Europäischen Union (EU) Ende nächster Woche in Budapest sprechen, so Orbán am Sonntag. Am 7. November, zwei Tage nach der US-Wahl, findet ein Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der ungarischen Hauptstadt statt.

Europa könne dann nicht kriegsbefürwortend bleiben und die Lasten des Krieges alleine tragen, sondern müsse sich dann anpassen.